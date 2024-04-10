CHP Nizip İlçe Teşkilatında Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

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Cumhuriyet Halk Partisi Nizip ilçe teşkilatında bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Partinin ilçe binasında düzenlenen programa CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve partililer katıldı.

Bozfırat, yaptığı konuşmada, programa katılan partililere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Doğan ise Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın sevincini yaşadığını söyledi.

En çok mutlu olduğu bayramlardan birini yaşadığını belirten Doğan, "Bugün çifte bayram yaşıyoruz ve bu da bizim için çok anlamlı. Bu da her birinizin emeğiyle, inancıyla oldu. Bundan sonraki süreçte ilçemize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Nizip'i hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz." dedi. ??????