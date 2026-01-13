Anka Haber Ajansı 13 Ocak Salı Gündemi

09.00 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davanın yargılamasına, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)
09.30 - 15.00 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2.Toplantısı" programına katılacak. Tunç, Van'da yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'i Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - TÜİK, Kasım 2025 dönemi ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - 16.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplu açılış törenlerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)
10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.50 - BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)
11.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.00 - Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak Milli Kütüphane Metro Durağı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.30 - DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara yönelik basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)
12.30- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Cemil Tugay, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde yapılacak "Su Konferansı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Yayladağı Sınır Kapısı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)
14.00 - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
17.00- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İl Başkanlığında kent gündemindeki konulara ilişkin basın toplantısı yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
