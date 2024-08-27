CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık sorunlarına dikkat çekmek için yürüyüş başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık sorunlarına dikkat çekmek için yürüyüş başlattı

Geniş Video İzle

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek ve tarım alanlarının maden sahasına dönüştürülmesine tepki göstermek amacıyla Ordu'da 100 kilometrelik bir yürüyüş başlattı. Yürüyüşe CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, partililer ve çiftçiler de katılıyor.

27.08.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek için Gürgentepe'deki fındık bahçesinden yola çıkarak Çamaş, Fatsa, Perşembe ilçeleri üzerinden Ordu'nun merkezine doğru 100 kilometrelik yürüyüşe başladı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunları ve tarım alanlarının iktidar eliyle maden sahasına dönüştürülmesine tepki göstermek amacıyla Ordu'da 100 kilometrelik bir yürüyüş başlattı. Adıgüzel'e CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, partililer ve çiftçiler de eşlik ediyor.

"Fındık da bizim, toprak da bizim, istilaya ve işgale son" ve "Karadan denize özgür Karadeniz, tam bağımsız Türkiye" sloganlarıyla başlayan yürüyüş, Adıgüzel'in Gürgentepe'deki fındık bahçesinden başlayıp Çamaş, Fatsa, Perşembe ilçeleri üzerinden Ordu il merkezine kadar devam edecek. Adıgüzel, yol üstündeki bahçeleri ve köyleri de ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, Milletvekili, Seyit Torun, Ordu, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık sorunlarına dikkat çekmek için yürüyüş başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
18:58 Hindistan’da raylarda uyuyan adam ölümden döndü Hindistan'da raylarda uyuyan adam ölümden döndü
18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:44 Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı Dehşet anları kamerada Otomobile çarpan motosiklet alev aldı, sürücü diri diri yandı! Dehşet anları kamerada
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 13:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık sorunlarına dikkat çekmek için yürüyüş başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement