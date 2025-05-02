CHP Otobüsüne İhtar: Sürücüye Suç Duyurusu - Son Dakika
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CHP Otobüsüne İhtar: Sürücüye Suç Duyurusu

EGM, dur ihtarına uymayan CHP'li milletvekillerinin otobüs şoförü G.G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

02.05.2025 14:43
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsü, "dur" ihtarına uymayıp polisin üzerine süren şoför G.G. hakkında çeşitli suçlardan suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Ankara Valiliğince alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsünün "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: AA

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