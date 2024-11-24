CHP, Özer\'in Uzaklaştırılmasını Protesto Ediyor

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CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarına devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'li 81 il başkanı ve partililer, Özer'in tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan Aytekin, 26 gündür yapılan haksızlığı duyurmaya devam ettiklerini, Ahmet Özer serbest kalıncaya kadar da devam edeceklerini söyledi.

Beraberindeki CHP'li 81 il başkanıyla Esenyurt'un bütün mahallelerini gezeceklerini ifade eden Aytekin, "Bu zulmü duyurmak için, bu haksızlığı duyurmak için, bu adaletsizliği duyurmak için Esenyurt'un mahallelerinde kapı kapı dolaşacağız." ifadelerini kullandı.