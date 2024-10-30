CHP Pm Üyesi Mehmet Tüm: "Çalışmalarımızın Sonucunda CHP\'nin Yurtdışındaki Gücü Artacaktır"

Güncel

(ANKARA)- CHP'nin Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Almanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. CHP temsilcilikleri, yerel kurumlar ve kuruluşlarla bir araya gelen Tüm, "Almanya'daki Türk toplumu ile dayanışma içindeyiz. Bu dayanışma ve çalışmalarımızın sonunda partimizin yurt dışındaki gücü artacaktır" dedi.

CHP'nin Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, Almanya'daki CHP birliklerine yönelik kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle Almanya'daki CHP örgütlenmesini güçlendirmeyi, yerel birlikler arasında dayanışma bağlarını pekiştirmeyi hedeflediğini belirten Tüm, Almanya'daki Türk toplumu ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Bu çalışmaların CHP'nin yurt dışındaki gücünü artıracağına olan inancını ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret programı çerçevesinde Almanya'nın çeşitli şehirlerinde CHP temsilcilikleri, yerel kurumlar ve kuruluşlarla bir araya gelen Mehmet Tüm, ziyaret programına Köln'den başlayarak CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve yöneticileri ile görüşmeler yaptı. Ziyaret kapsamında Siegen şehrinde bulunan CHP üyeleriyle bir araya gelen Mehmet Tüm, CHP'nin örgütlenme faaliyetleri adına önemli bir adım olarak değerlendirilen Siegen'de kurulacak yeni CHP temsilciliği üzerine ön hazırlık çalışmalarını ele aldı. Mehmet Tüm'e bu görüşmelerde CHP Almanya Federasyonu yöneticilerinden Genel Sekreter Dilek Demircan Dursun ve Yönetim Kurulu üyesi Ayfer Başlık da eşlik etti.

Essen'de örgütlenme çalışmaları konuşuldu

Ziyaret kapsamsında diğer durağı olan Essen'de CHP Essen Birliği'nin yönetim kurulu üyeleri ve Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği (AAD) yöneticileri ile buluşan Mehmet Tüm, Türkiye gündemi ve Almanya'daki örgütlenme çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Düsseldorf'ta başkonsolos ziyareti ve SPD ile dayanışma görüşmeleri yapıldı

Aynı zamanda Düsseldorf'ta CHP Düsseldorf Birlik Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelen Mehmet Tüm, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Almanya'daki Türk toplumunun karşılaştığı sorunlar ele alındı. Aynı gün, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yetkilileri ile yapılan görüşmede, CHP ve SPD'nin ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Köln'de diplomatik ve toplumsal ziyaretler

Mehmet Tüm, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem'i de ziyaret etti. Bu ziyarette Tüm'e CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve Köln Birlik Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Aynı gün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Muharrem Kuzey ile de görüşme gerçekleştirilerek Almanya'daki Türk toplumuna yönelik ortak projeler değerlendirildi. Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat'la yapılan görüşmenin ardından Yol TV'ye ziyaret gerçekleştirildi.

Nürnberg ve Münih Ziyaretleri ile Örgütlenme Ağı Güçleniyor

Mehmet Tüm, Özgür Uçma ve federasyon yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nürnberg ve Münih CHP birliklerini ziyaret etti. Almanya genelindeki CHP örgütlenmesini ve dayanışma ağlarını güçlendirme amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerde, yerel temsilcilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Son olarak Frankfurt'ta Cumhuriyet etkinliğine katılan Tüm, yaptığı açıklamayla Atatürk'ün mücadeleci ruhuyla ortaya koyduğu aydınlanma devrimlerini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını anlattı. Tüm sözlerine şöyle devam etti:

"Bu topraklarda Cumhuriyet'in devrimlerine sahip çıkmak, demokrasiyi korumak ve hak, adalet mücadelesine omuz vermek demektir.

Çünkü biliriz ki, bir milletin bağımsızlığı, ancak o milletin her bir ferdinin haklarını, özgürlüklerini ve onurunu savunmakla mümkündür. Bugün, Cumhuriyetimizin 101 yıllık kazanımları, 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde sistematik olarak yok edilmek istenmektedir. Bu iktidar, Cumhuriyet'in temel ilkelerine saldırmakta, özgürlükleri ve demokrasiyi her geçen gün daha da zayıflatmaktadır. Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaya açarak Cumhuriyet'in temel değerlerini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. Ancak, CHP olarak buna asla izin vermeyeceğiz.

"Ülkemizde eşi benzeri görülmemiş olağanüstü bir durum yaşıyoruz"

AK Parti, Türkiye'yi tek adam rejimiyle yönetiyor. Bugün yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış, medyanın yüzde 90'ı iktidarın kontrolüne geçmiştir. Sarayın emriyle seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutulurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da siyasi yasak getirilmek isteniyor. Bugün AK Parti iktidarının yarattığı Türkiye'de her şey öylesine çürümüştür ki, insanların hayatlarını kurtarmaya yemin etmiş bazı doktorlar bile para için yeni doğan bebekleri öldürüyorlar. Sokaklarda kadınların kafası kesiliyor, istismar, şiddet ve tecavüz vakaları her yerde artıyor. Ülkemizde eşi benzeri görülmemiş olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Emekliler, gençler, çocuklar perişan halde.

Oysa Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesiydi. Bugün yaşadığımız her bir rezalet, bu köhnemiş saray rejiminin eseridir. Ancak, Cumhuriyet'in aydınlık yolunda bu karanlık düzeni hep birlikte yok edeceğiz. Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş, demokratik ve laik Türkiye'yi yeniden kuracağız. Bu bozuk düzen karşısında asla susmayacağız; demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Haklı olanlar asla yenilmezler. Er ya da geç yapılacak ilk genel seçimlerde ülkemizi bu AKP karanlığından hep birlikte kurtaracağız."