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CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü basın mensuplarıyla bir araya geldi

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öncü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi ve diğer adaylara başarı dileklerini iletti. Öncü, Samsun'un sorunlarına değinerek, sosyal belediyecilik, işsizlik ve içme suyu fiyatları konularında projelerini anlattı.

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü basın mensuplarıyla bir araya geldi
13.01.2024 - 14:08,
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CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öncü, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Diğer partilerden Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olanlara da iyi niyet dileklerini sunan Öncü, "Başarı dileyemiyorum. Başarı bizim olsun. Kazanan biz olalım, çünkü bu yarışın bir galibi olacak. Umuyorum ve inanıyorum ki seçimi biz kazanacağız." dedi.

Samsun'un sorunlarına değinen Öncü, şehrin yanlış projelerle yönlendirildiğini, sosyal belediyeciliğin ihmal edildiğini, sürekli inşaat ağırlıklı çalışma yürütüldüğünü öne sürdü.

Öncü, deneyim, bilgi birikimi ve üretilen projelerle hizmet etmeye talip olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Özellikle dar gelirli, işsiz, emekli ve sosyal desteğe ihtiyacı olan kesimlere ulaşılmadı. Bu konunun çok ihmal edildiğini tespit etmiş durumdayız. Samsun'un en önemli sorunlarından biri, iş ve istihdam. Ayrıca Samsun, Türkiye'deki en pahalı içme suyundan birini kullanıyor. Suyun metreküp fiyatını net şekilde ucuzlatacağız."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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