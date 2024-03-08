CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: Şanlıurfa'da cami yıkıldı

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karaköprü'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması ve alt geçit için cami yıkıldığını iddia etti. Tanal, "Mübarek Cuma günü Şanlıurfa'da cami yıkan AKP'yi, vicdanlara havale ediyorum" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'nün Ali Baba mevkisinde belediyenin yaptığı yol ve alt geçit çalışmaları nedeniyle caminin yıkıldığını iddia ederek duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Tanal'ın paylaşımı şöyle:

"Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'de Ali Baba Mevkii'nde yol çalışması, alt geçit için camiyi yıkıyorlar! Mübarek Cuma günü Şanlıurfa'da cami yıkan AKP'yi, vicdanlara havale ediyorum!"