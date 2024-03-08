CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karaköprü'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması ve alt geçit için cami yıkıldığını iddia etti. Tanal, "Mübarek Cuma günü Şanlıurfa'da cami yıkan AKP'yi, vicdanlara havale ediyorum" dedi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'nün Ali Baba mevkisinde belediyenin yaptığı yol ve alt geçit çalışmaları nedeniyle caminin yıkıldığını iddia ederek duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Tanal'ın paylaşımı şöyle:
"Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'de Ali Baba Mevkii'nde yol çalışması, alt geçit için camiyi yıkıyorlar! Mübarek Cuma günü Şanlıurfa'da cami yıkan AKP'yi, vicdanlara havale ediyorum!"
Son Dakika › Güncel › CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: Şanlıurfa'da cami yıkıldı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin harcamalarını internet sayfasında şeffaf bir şekilde paylaştığını ve vatandaşların parasını kuruşu kuruşuna harcadığını belirtti. Yavaş, ayrıca belediyenin canlı yayımladığı ihaleler ve projelerin maliyeti hakkında bilgi verdi.
Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tunceli'de Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı düzenlendi. Kars'ta kamu kurumları stant açarak kadınlara karanfil dağıttı. Ağrı'da ise İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı. +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, belediye işbirliğinde düzenlenen programın başarılı olduğunu belirtti ve çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile kullandıklarını söyledi.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi. Ayrıca SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının her siyasi partiye açık olacağı sözlerine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Köksal'ın iddiasının doğru olmadığını belirtti.
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