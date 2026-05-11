CHP, Savunma Sanayi Yönetimini Eleştiriyor

11.05.2026 10:25
Yankı Bağcıoğlu, Türk savunma sanayisindeki yapısal sorunlara dikkat çekti ve daha iyi yönetim vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, SAHA EXPO'ya ilişkin açıklamasında Türk savunma sanayisinin geldiği noktadan gurur duyduklarını ancak kaynak kullanımından liyakate, seri üretimden koordinasyona kadar yapısal sorunlar bulunduğunu söyledi. Bağcıoğlu, "Savunma sanayisini daha kurumsal, şeffaf ve verimli yöneteceğiz" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, SAHA EXPO ve milli savunma sanayisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ziyaret etme fırsatını da bulduğumuz, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı; Türk Savunma Sanayii'nin geldiği aşamayı ve özellikle ulaşılan ihraç potansiyelini göstermesi açısından oldukça önemli bir etkinlik. Burada sergilenen ürünlere ve erişilen yeteneğe bakınca ülkesini, milletini seven her Türk vatandaşı gibi gurur duymamak elde değil. Ancak gurur duymak tek başına yeterli değil, ülkeyi daha iyi yönetme iddiamız nedeniyle sorgulamamız gereken noktalar var. Örneğin burada, 'Gurur duyacağız' derken bilgi güvenliği açısından istihbarata karşı koyma sınırları aşılıyor endişemiz var. Harekat sahasındaki her asker kendisi için üretilenin en iyisi olduğunu ama düşmanın bundan bihaber olduğunu görmek ister. Ürünlerin çeşitliliğine yüksek ihracat potansiyelini görünce mutlu oluyoruz. İhracat için yapılan çalışmaları takdir etmekle beraber, öncelikle TSK'nın ihtiyacını daha iyi karşılayan ürünlerin olmasını her zaman istiyoruz ancak bu ürünlerin sahadaki ihtiyacı karşılama hedefinden daha çok hep yapılmayanı yapmayı hedeflediğini görüyoruz."

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI VE TSK İHTİYAÇLARI

Bu zaman ve kaynak israfına dönüşmemeli. Savunma sanayisinde inovatif çözümler bulmak çok değerli. İyiye ulaşmak için buna desteğimiz hep var ve olacak ancak denge de önemli. Bölgemizdeki gerilimler, çatışma ve savaşlara dönüşmektedir. Riskler, ülkemizi de doğrudan hedef alarak artmaktadır. Böyle bir ortamda TSK'nın harbe hazırlık seviyesinin artırılması için kaynakların azami verimlilikte ve eşgüdümle kullanılması büyük önem arz etmektedir. TSK büyük bir organizasyondur ve ancak tedarik planlarına uygun hareket ederek sürdürülebilir bir standarda sahip olur. Sektör ürettiği her ürüne en azından TSK'de bir yer bulunmasını bekliyor. Oysa TSK'ya yarışır kalitede, tedarik planlarına uygun, doktrinde karşılığı olan ürünlere yer vermek ve lojistik destek karmaşası yaratmayan bir yöntem takip etmek gerekiyor. İhtiyaçların bilimsel, tutarlı ve makul sınırlar içinde bir yaklaşımla belirlenmesi gerekiyor. Burada vurgulanması gereken tehdidin çok dinamik ve sürekli değişken olduğu, bu yüzden öncelik doğrudan bekamıza yönelik projelere verilmeli. Siyasi saiklerle projeler önceliklendirilmemeli.

PROTOTİP DEĞİL SERİ ÜRETİM ODAKLI SAVUNMA SANAYİSİ

Yaratıcı olmaya değer verdiğimizi söyledik. Bunu yapabiliyor olmak güzel ama daha da önemlisi seri üretim yapabiliyor olmak gerek. Prototip, laboratuvar şartlarında deneme üretimi demek. Oysa asıl mali külfet seri üretim aşamasında ortaya çıkıyor. Yenilikçi ürünlere, yeni sorunlara çözüm üreten prototiplere evet ama doğru noktayı bulup seri üretime geçmek gerek. Hem sektörü büyütecek hem ülkeyi kalkındıracak olan bu sanayi yatırımıdır. Özetle prototip cenneti olmayalım, güçlü bir Türkiye ve güçlü bir TSK'ya sahip olalım. En baştan beri denetlenebilir olmayı, projelerde harekat ihtiyaç makamlarının taleplerine göre öncelik sıralaması yapmayı, belirli şartlar hariç aynı ürün için değişik firmaların görevlendirilerek veya üzerinde çalışarak gayret israfı yapılmamasını, kaynakların doğru yere aktarılmasını vurguladık. Savunma Bakanlığı'nın Yıldırımhan füzesi ve Güçhan Turbofan motorunu gördünüz, SAHA'da sergilendi. Sayın Bakan Güler'in basın mensuplarına ifadesi burada dikkatle dinlenmeli. Bakan Güler, 'MSB olarak sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru teknolojilerine yönelik çalışmalarımıza uzun yıllar önce başladık' diyor. Bu ülkede Savunma Sanayi Başkanlığı var ve bütün projeler bu başkanlığın kontrolünde yürütülüyor.

LİYAKAT VE KURUMSAL YÖNETİM VURGUSU

Bizim ifade ettiğimiz sorunları MSB yaşıyor ama kamuoyuna aksetmiyor ki bu birim kurulmuş, bakanlık kendi sorununu kendi çözmeye çalışıyor. Sektör bizim sektörümüz, ürünler bizim ürünlerimiz ama cephede savaşanlar da bizim evlatlarımız. Ürünlerimizle gurur duyuyoruz ama çocuklarımız, insanımız her şeyimiz. İşte bu nedenle biz yapılana milletimiz adına teşekkür ediyor ama 'Savunma sanayisini bu iktidardan daha iyi yönetiriz' diyoruz. Türkiye savunmada bu noktaya yetişmiş işgücü sayesinde geldi. Bu başarı Cumhuriyet'in yetiştirdiği çocukların başarısıdır. Ama bu sektörün doğru yönetilmemesi bu iktidarın yarattığı bir sorundur. Sorunun adı da liyakattir. İktidara geldiğimize atacağımız her adım ilgili sorumlu kişilerin bilgisi, tecrübesi vizyonu ışığında atılacaktır. Aslında şu anda da onların engin katkısıyla çok kapsamlı bir metin oluşturduk ve bunu parti programına ekledik. Böylece hem iktidara geldiğimizde her konuya hakim şekilde işe koyulacağız ve ilk 100 günde iyileşme, gelişme yönünde çok önemli kararlara imza atacağız hem de uzun vadeli planları hayata geçireceğiz.

ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR SAVUNMA SANAYİSİ HEDEFİ

Bizler eser üretenleri sayan, o eserleri daha yukarılara taşımayı görev addeden bir anlayışın temsilcileriyiz. Savunma sanayisinin siyasi baskılardan uzak, liyakat esaslı ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturacağız. Stratejik kararların alınacağı ve koordinasyonun sağlanacağı etkin bir konsey yapısı kuracağız. İhale süreçlerinin ve kaynak aktarımlarını daha şeffaf denetlenebilir hale getireceğiz. Mevcut başarılı projeleri devam ettireceğiz, aksayan alanlarda hızlı çözüm üreteceğiz. CHP savunma sanayisini bir 'beka meselesi' olarak görmekte, iddia edildiği gibi projeleri durdurmak değil daha kurumsal ve verimli hale getirmeyi hedeflemektedir. CHP heyetinin SAHA EXPO'yu ziyaretinden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum: Milli savunma sanayimiz, tüm Cumhuriyet hükümetlerinin ve Türk milletinin ortak eseridir, siyaset dışıdır."

Kaynak: ANKA

12:19
11:49
11:45
11:44
11:31
11:12
11:00
10:23
