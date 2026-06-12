CHP Sivas İl Başkanı Ulaş\'ı Ziyaret Etti

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun ve il yönetim kurulu üyeleri, Ulaş ilçesini ziyaret etti.

CHP Ulaş İlçe Başkanı Yıldıray Sulakçı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Coşkun, ilçe binasında partililerle bir araya geldi.

Coşkun, ilçedeki parti çalışmaları hakkında Sulakçı'dan bilgi aldı.

Sulakçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Coşkun ve üyelere teşekkür etti.