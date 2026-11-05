CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ecevit'i aramızdan ayrılışının 20'nci yılında andı - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ecevit'i aramızdan ayrılışının 20'nci yılında andı

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ecevit\'i aramızdan ayrılışının 20\'nci yılında andı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında sosyal medya paylaşımıyla andı. Sarı, paylaşımında Ecevit'i saygı ve özlemle andığını belirterek onun siyasetin özünde insanı, özgürlüğü ve mutluluğu gören anlayışıyla hatırlandığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında anarak, "Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum. Bu topraklardan bir Bülent Ecevit geçti. Siyasetin özünde insanı, özgürlüğü ve mutluluğu gören anlayışıyla hafızalarımızda yaşamayı sürdürüyor" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski başbakan ve CHP'nin üçüncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında andı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum. Bu topraklardan bir Bülent Ecevit geçti. Siyasetin özünde insanı, özgürlüğü ve mutluluğu gören anlayışıyla hafızalarımızda yaşamayı sürdürüyor."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ecevit'i aramızdan ayrılışının 20'nci yılında andı - Son Dakika
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