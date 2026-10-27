CHP Sözcüsü Sarı, çekincelere rağmen Mekke Anlaşması'na evet diyeceklerini söyledi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, çekincelere rağmen Mekke Anlaşması'na evet diyeceklerini söyledi

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CHP Sözcüsü Sarı, çekincelere rağmen Mekke Anlaşması\'na evet diyeceklerini söyledi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na çekincelerine rağmen evet diyeceklerini açıkladı. Sarı, risklere dikkat çekip Türkiye'nin çıkarına olabilecek fırsatları değerlendirmenin sorumlu siyaset gereği olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Eleştirilerimiz ve çekincelerimiz bulunmasına rağmen Mekke Anlaşması'na 'evet' diyeceğiz. Risklere dikkat çekmek ancak Türkiye'nin çıkarına olabilecek fırsatları değerlendirmek de sorumlu siyasetin gereğidir" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mekke Anlaşması'na ilişkin tutumumuzu, yalnızca riskleri sıralayıp anlaşmanın Türkiye'ye sağlayabileceği imkanları yok sayarak değerlendiremeyiz. Geçen haftaki basın toplantımızda bu anlaşmanın Türkiye'ye yeni bir jeopolitik alan açabileceğini ve savunma iş birliği bakımından önem taşıdığını anlattık. Asker gönderme yetkisinin de TBMM'ye ait olduğunu ve bu yetkinin korunması gerektiğini vurguladık. Milletvekillerimiz olası riskleri ve anlaşmanın hükümlerini Meclis'te değerlendiriyor.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da başlangıçta İran'la olası bir çatışma ihtimalinden endişe duyduğunu; İran'ın yaptığı açıklama ve anlaşma metninin Meclis'e sunulmasının ardından bu kaygılarının giderildiğini ifade etti. Anlaşmanın barış ekseninde ilerlemesi ve yeni ülkelerin katılımına açık olması ihtimalini de değerlendirdi. Genel Başkanımızın açıkladığı gibi, eleştirilerimiz ve çekincelerimiz bulunmasına rağmen Mekke Anlaşması'na 'evet' diyeceğiz. Risklere dikkat çekmek ancak Türkiye'nin çıkarına olabilecek fırsatları değerlendirmek de sorumlu siyasetin gereğidir."

Kaynak: ANKA
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