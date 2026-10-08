CHP Sözcüsü Sarı, Maltepe\'de çöken binada önceliğin kurtarma olduğunu söyledi

CHP Sözcüsü Sarı, Maltepe'de çöken binada önceliğin kurtarma olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, önceliğin mahsur kalanların sağ salim kurtarılması ve can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Sarı, çökmeden etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin, En büyük önceliğimiz, mahsur kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması ve herhangi bir can kaybı yaşanmamasıdır" dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Maltepe'de çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük önceliğimiz, mahsur kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması ve herhangi bir can kaybı yaşanmamasıdır" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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