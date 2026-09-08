CHP Sözcüsü Sarı, Üsküdar seçimini valilik yasağı nedeniyle ilçe başkanlığından izledi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Valiliğin aldığı belediye binasına giriş yasağı kararı nedeniyle Üsküdar İlçe Başkanlığımızdan takip ediyoruz. Üsküdar halkının iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerini İstanbul Valiliği'nin yasak kararı nedeniyle seçimleri CHP İlçe Başkanlığı'ndan takip ettiğini açıkladı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkan Yardımcımız Necdet Saraç, YDK Üyemiz Yiğit Acar, İlçe Başkanımız Zerrin Civandağ ve parti örgütümüzle birlikte Üsküdar'dayız. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimini, Valiliğin aldığı belediye binasına giriş yasağı kararı nedeniyle Üsküdar İlçe Başkanlığımızdan takip ediyoruz. Üsküdar halkının iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz."