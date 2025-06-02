CHP, TBMM Başkanlığı İçin Ziyaretler Gerçekleştirdi

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin TBMM Başkan adayı Uğur Bayraktutan ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlık seçimi öncesinde İYİ Parti, Yeni Yol Partisi, AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin TBMM Başkan adayı Uğur Bayraktutan ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlık seçimi öncesinde bugün sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.