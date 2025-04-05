CHP, TRT'nin Mali Yönetimini Sorguladı - Son Dakika
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CHP, TRT'nin Mali Yönetimini Sorguladı

Talat Dinçer, TRT'nin gelir ve harcamalarını TBMM gündemine taşıdı, hesap sorulmasını istedi.

05.04.2025 13:53
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) mali yönetimini araştırma ve soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Dinçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "TRT'nin 2004-2023 yılları arasında topladığı 10,8 milyar dolar nasıl harcanmıştır? TRT'nin bandrol gelirleri hangi projelere yönlendirilmiştir? 2023'te TRT'nin topladığı 18 milyar TL nerelere harcanmıştır" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, TRT'nin mali yönetimiyle Meclis araştırması açılmasını talep ederken, aynı konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Vatandaşların ödediği her kuruşun hesabının sorulması gerektiğini belirten Dinçer, özellikle traktörlerden 8 bin TL, cep telefonlarından bin 200 TL ve tabletlerden 400 TL alınan bandrol ücretlerinin hangi alanlara harcandığının kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çekti.

"TRT'nin kaynaklarını nasıl kullandığına dair herhangi bir açıklama yok"

2022'de elektrik faturalarından kaldırılan TRT payının yerini artan bandrol ücretlerinin almasıyla vatandaşların mali yükünün daha da arttığını ifade eden Dinçer, "TRT'nin vadeli hesaplarda 5 milyar TL, Hazine bonolarında ise 6 milyar TL tuttuğu iddia ediliyor. Ancak bu kaynakların nasıl kullanıldığına dair herhangi bir açıklama yok" dedi.

"Halkın vergileriyle finanse edilen TRT'nin kaynaklarını nasıl kullandığını açıklaması en temel sorumluluğudur"

2023 yılında TRT'nin topladığı 18 milyar TL verginin harcama kalemlerinin belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Dinçer, son üç yılda kurumun vergi yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğinin de açıklanması gerektiğini söyledi. TRT'nin mali raporlarının denetim sürecine ilişkin de soru işaretleri bulunduğunu kaydeden Dinçer, "Halkın vergileriyle finanse edilen bir kurumun, bu kaynakları nasıl kullandığını açıklaması en temel sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Dinçer, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"TRT'nin 2004-2023 yılları arasında topladığı 10,8 milyar dolar nasıl harcanmıştır? TRT'nin bandrol gelirleri hangi projelere yönlendirilmiştir? Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı, bunun yerine alınan bandrol ücretlerinin vatandaşlara maliyeti nedir? TRT'nin 5 milyar TL'si vadeli hesaplarda, 6 milyar TL'si ise Hazine bonosunda. Bu paralar kullanıldı mı? 2023'te TRT'nin topladığı 18 milyar TL nerelere harcanmıştır? TRT son üç yılda ne kadar vergi ve kurumlar vergisi ödemiştir? TRT'nin mali raporları denetleniyor mu?"

Kaynak: ANKA

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