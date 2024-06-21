CHP Üyesi Şerafettin Bahadır'a Silahlı Saldırı - Son Dakika
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CHP Üyesi Şerafettin Bahadır'a Silahlı Saldırı

CHP Üyesi Şerafettin Bahadır\'a Silahlı Saldırı

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı. Bahadır'ın yakınları, saldırganın 2 aydır tehdit ettiğini ve azmettiricinin belli olduğunu iddia etti.

21.06.2024 23:57
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NİSANUR YILDIRIM - KADİR DEVİR

(KAYSERİ) - CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde silahla saldıran kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bahadır'ın yakınları, "2 aydır tehdit ediyorlar. Hepsi kayıtlı. Bunlar tetikçi" dedi. Bir başka yakını ise azmettiricinin belli olduğunu öne sürdü.

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bahadır'a saldıran kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Pınarbaşı İlçe Başkanı Eser Çetinkaya, Bahadır'ın tedavi gördüğü hastaneye giderek "Evine gidip darp ettiler. Hem silah hem sopayla vurmuşlar. Kanaması var. Kulağı, kafası kanıyor" dedi.

Bahadır'ın yakını "2 aydır tehdit ediyorlar. Hepsi kayıtlı. Bunlar tetikçi" diye konuştu.

Şerafettin Bahadır'ın bir başka yakını ise, azmettiricinin belli olduğunu öne sürdü...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Üyesi Şerafettin Bahadır'a Silahlı Saldırı - Son Dakika

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