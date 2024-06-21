CHP Üyesi Şerafettin Bahadır Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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CHP Üyesi Şerafettin Bahadır Silahlı Saldırıya Uğradı

CHP Üyesi Şerafettin Bahadır Silahlı Saldırıya Uğradı

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Bahadır'ın ağır yaralı olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Genç, saldırıyı kınayarak Bahadır'a acil şifalar dilediklerini ve faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılması için çaba göstereceklerini ifade etti.

21.06.2024 22:37
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NİSANUR YILDIRIM

(KAYSERİ) - CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam silahlı saldırıya uğradı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır'a acil şifalar diliyoruz" dedi.

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, silahlı saldırıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Genç, şunları söyledi:

"Tedavi yoğun bakımda devam ediyor"

"Bu akşam Pınarbaşı'da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır'a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: ANKA

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