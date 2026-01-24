CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi...Özgür Çelik: "Adalet ve Özgürlük İsteyenler Yalova Meydanı'nı Doldurdu" - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi...Özgür Çelik: "Adalet ve Özgürlük İsteyenler Yalova Meydanı'nı Doldurdu"

24.01.2026 19:08  Güncelleme: 00:30
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yalova Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde adalet, demokrasi ve özgürlük temalarını vurguladı. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından yurttaşlar, Bağcılar Meydanı'ndaki buluşmaya davet edildi.

(YALOVA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet diyenler, demokrasi diyenler, özgürlük diyenler, ekonomik refah diyenler, toplumsal barış diyenler Yalova Meydanı'nı doldurdu" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsünü Yalova'da düzenledi. Mitingde ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"İstanbul'a en yakın illerimizden komşu ilimiz Yalova'dayız. Şu anda Yalova Meydanı hınca hınç dolu vaziyette. Adalet diyenler, demokrasi diyenler, özgürlük diyenler, ekonomik refah diyenler, toplumsal barış diyenler Yalova Meydanı'nı doldurmuş durumda. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Yalova'da çok tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Hem Türkiye'nin temel sorunlarına ve onların çözümlerine yönelik değerlendirmelerini hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, belediye meclis üyelerimiz ve bürokratlarımız için özgürlük talebimizi dile getirdi. Ben de tüm yurttaşlarımızı bu çarşamba gerçekleştireceğimiz Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz buluşmamıza davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

