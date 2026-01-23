CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Yalova'da.

(YALOVA) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sinem Kırçiçek, yarın Yalova'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinge yurttaşları davet ederek, "Yalova'ya geldiğimizde vatandaşın sularla, kentsel dönüşümle alakalı tepkilerini, neler hissettiklerini de görmüş olduk. Vatandaşın tepkisi, özellikle dün akşam Meclis'te izlediğimiz, iki haftayı aşan milletvekillerimizin göstermiş olduğu nöbetle beraber kimin kime sahip çıktığını, vatandaşın kimin tarafından sahiplenildiğini görmüş olduklarını bize ifade ediyorlar. Tabii bu durum da bize, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı gösteriyor" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bir yenisi, yarın Yalova'da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinginde vatandaşlara hitap edecek.

CHP PM üyesi Sinem Kırçiçek, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşları mitinge davet etti. Kırçiçek, "Biz 30 Ekim'de parti olarak hiç bilmediğimiz, tanışmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık. Daha sonrasında 13 Ocak'ta Aziz İhsan Aktaş diye bir aparatı kullanarak Parti'ye yeni bir süreç yaşatmaya başladılar ve 19 Mart'ta bu tamamen en yüksek seviyeye çıktı. Cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar ve o günden itibaren biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli sahadayız" dedi.

"Genel Başkanımız yarın saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova'lı yurttaşlarımıza seslenecek"

Sahadayken sadece yol arkadaşları değil, emeklilere, öğrencilere, her kesimden insanların sesini yükseltmeye çalıştıklarını söyleyen CHP'li Kırçiçek, şöyle konuştu:

"Gittiğimiz mitinglerde de Genel Başkanımız ekonomiden gençlere ve sefalete her şeyi konuşuyor. Bu süreçte de Yalova'ya geldiğimizde vatandaşın sularla, kentsel dönüşümle alakalı tepkilerini, neler hissettiklerini de görmüş olduk. Vatandaşın tepkisi özellikle dün akşam Meclis'te izlediğimiz, iki haftayı aşan milletvekillerimizin göstermiş olduğu nöbetle beraber kimin kime sahip çıktığını, vatandaşın kimin tarafından sahiplenildiğini görmüş olduklarını bize ifade ediyorlar. Tabii bu durum da bize, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı gösteriyor. Bu anlamda Yalova'da bunu tekrar görmüş olduk. Genel Başkanımız yarın saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova'lı yurttaşlarımıza seslenecek. Herkesi bekliyoruz."