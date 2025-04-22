CHP'ye Anıtkabir Yürüyüşü Tarifi Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Ankara Valiliği'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlara seslenerek Anıtkabir'e yürüme talebine izin verilmeyip, açıklamanın başka bir yerde yapılması gerektiğini bildirmesi üzerine tepki gösterdi.

Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Vali; emperyalizme boyun eğmeyeceğini Ankara'dan dünyaya ilan eden ve özgürlük uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu halkı, 105 yıl sonra 23 Nisan 2025'te 'trafik sıkışıklığı' mı dize getirecek? Gülünç olmayın! Birinci Meclis'ten bütün yurda dalga dalga yayılan bağımsızlık iradesinden ve demokrasi inancından bu kadar korkmayın! Siz kendinizi iktidar partisinin siyasi komiseri olarak görebilirsiniz ancak milli iradenin üstünde değilsiniz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'söz ve karar Türk milletinindir!'"