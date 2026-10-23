CHP yönetimi 91 milletvekiline 57 bin TL'lik aidat iadesi için ihtarname gönderdi - Son Dakika
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CHP yönetimi 91 milletvekiline 57 bin TL'lik aidat iadesi için ihtarname gönderdi

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CHP yönetimi 91 milletvekiline 57 bin TL\'lik aidat iadesi için ihtarname gönderdi
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CHP yönetimi, aidat iadesinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 91 YENİ Partili milletvekiline noter ihtarnamesi gönderdi. İhtarnamede 57 bin TL'nin yedi gün içinde iade edilmemesi halinde icra takibi ve dava yoluna gidileceği belirtildi.

(ANKARA) - CHP yönetimi, YENİ Parti kurulmadan önce CHP Grubu'nun hesabında bulunan ve milletvekillerinden kesilen aidatlardan toplanan miktarın tüm milletvekillerine eşit oranda iade edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aralarında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 91 YENİ Partili milletvekiline noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnamede, yedi gün içinde CHP Grubu'ndan gönderilen 57 bin TL'nin iade edilmemesi durumunda icra takibi ve dava yoluna gidileceği ifade edildi.

CHP TBMM Grubu'nun kararıyla, CHP TBMM Grubu'nun banka hesabında bulunan ve milletvekili maaşlarından kesilen aidatlardan toplanan para, YENİ Parti kurulmadan bir gün önce grupta bulunan tüm milletvekillerine eşit oranda iade edilmişti. CHP yönetimi, bu grup kararının ve iade işleminin mevzuata aykırı olduğu ve hukuki sonuçlar doğurabileceği iddiasıyla, aralarında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 91 YENİ Partili milletvekiline 57 bin TL tutarındaki bu iadeyi CHP Grubu'na iade etmeleri için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

İhtarnamede, süreç anlatılırken yapılmış olan ödemenin Siyasi Partiler Kanunu'nun 61'inci, 63'üncü ve 69'uncu maddeleri ile CHP TBMM Grup İçyönetmeliği'nin 78'inci maddesine aykırı olduğu, mevzuatın CHP Grubu'na aidatları milletvekillerine geri dağıtma yetkisi vermediğine işaret edildi. Milletvekillerinin kişisel hesaplarına karşılıksız para aktarılmasının mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihtarnamede, Grup Genel Kurulu kararının geçerli bir hukuki dayanak oluşturamayacağı savunuldu. İhtarnamede, Türk Borçlar Kanunu'na göre 57 bin TL'nin iadesinin zorunluğu olduğu savunulurken, bu paranın yedi gün içinde iade edilmesi istendi. İhtarnamede, paranın iade edilmemesi durumunda icra takibi ve dava yoluna gidileceği belirtildi.

"PARTİMİZ MALİ DENETİM BAKIMINDAN SORUNLA KARŞILAŞABİLİR"

Noter aracılığıyla gönderilen ihtarnameye paralel olarak 57 bin TL ödenen tüm milletvekillerine gönderilen bilgilendirme notunda ise şunlar kaydedildi:

"Nisan-Haziran 2026 dönemi için milletvekillerinden toplam 30 bin TL ödenti kesilmişken kişi başına 57 bin TL ödeme yapılmış olması, işlemin birebir aidat iadesi niteliğinde olmadığını göstermektedir. Ödemeyi alan yedi milletvekili, kendilerine gönderilen toplam 399 bin TL'yi Parti hesabına iade etmiştir. Halen geri alınamayan tutar 5 milyon 301 bin TL'dir.

Konunun yalnızca ödenen paraların geri alınmasıyla sınırlı olmayan önemli bir mali denetim boyutu bulunmaktadır. Siyasi partilerin gelir ve giderlerini Sayıştay'ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi denetlemektedir. 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi uyarınca, kanuna aykırı bulunan harcamalar karşılığında Parti malvarlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine karar verilebilmektedir. Başka bir ifadeyle, Parti hesabından çıkmış olan bu tutarlar geri alınamadığı takdirde, Anayasa Mahkemesi'nin mali denetimi sonunda Partimiz ayrıca Hazineye karşı mali bir yükümlülükle karşılaşabilecektir. Ödemelerin önceki Grup yönetimi döneminde yapılmış olması da Parti tüzel kişiliğinin bu denetime tabi olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Alınan kararın neden hukuka uygun görülmediğini ve Partimizin mali denetim bakımından karşılaşabileceği sorumluluğu doğrudan sizinle paylaşmak istedik."

Kaynak: ANKA
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