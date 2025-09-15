CHP Yurt Dışı Birlikleri'nden Destek Bildirisi - Son Dakika
CHP Yurt Dışı Birlikleri'nden Destek Bildirisi

15.09.2025 09:54
CHP Yurtdışı Birlikleri, Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı, demokrasi vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Yurt Dışı Birlikleri'nin "Darbeye, kayyuma hayır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e destek bildirisi" başlığıyla yayınladığı metinde, "Biz yurtdışındaki CHP örgütleri olarak kayyumlarla gasp edilen halk iradesinin karşısında, hukuksuz mahkeme kararlarının karşısında, demokrasi ve adalet düşmanlarının karşısında dimdik duruyoruz. CHP son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur ve ilk seçimde iktidar olacaktır. Bunu hiçbir güç engelleyemeyecektir. Bizler birlik-beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve demokrasiyle kazanacağız. Sonuna kadar Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, parti kadrolarımızın ve örgütümüzün yanındayız. Yaşasın demokrasi, yaşasın halkın iradesi, yaşasın CHP" ifadeleri yer aldı.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması bugün Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi, CHP'nin Yurt Dışı Birlikleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek bildirisi yayımladı. Bildiride şunlar kaydedildi:

"Bizler, Avrupa'da ve dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren CHP Yurtdışı Birlikleri olarak Türkiye'de son dönemde yaşanan hukuksuz kayyum atamalarını, yargının siyasallaştırılmasını ve 15 Eylül'de partimize karşı alınması muhtemel mutlak butlan kararını demokrasiye ve halkın iradesine açık bir darbe olarak görüyoruz. Demokrasi; halkın iradesi, özgür seçimler ve bağımsız yargıyla ayakta kalır. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca CHP'ye değil, tüm Türkiye halkının özgürlüğüne, eşitliğine ve adalet duygusuna yapılmış bir saldırıdır. Biz yurtdışındaki CHP örgütleri olarak kayyumlarla gasp edilen halk iradesinin karşısında, hukuksuz mahkeme kararlarının karşısında, demokrasi ve adalet düşmanlarının karşısında dimdik duruyoruz. Halkın iradesi gaspedilemez.

Demokrasiye kayyum olmaz. Buradan tüm muhalefet partilerine de çağrıda bulunuyoruz: Bugün CHP'ye yönelen bu hukuksuzluklar, yarın diğer partilere de yapılacaktır. Sessiz kalınan her haksızlık, yarın sandığın ve seçimlerin tamamen ortadan kaldırılmasına zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle demokrasiye inanan herkesin ortak bir duruş sergilemesi tarihi bir sorumluluktur. Ayrıca hatırlatıyoruz: CHP son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur ve ilk seçimde iktidar olacaktır. Bunu hiçbir güç engelleyemeyecektir. Bizler birlik-beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve demokrasiyle kazanacağız. Halkımızla birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. ve buradan ilan ediyoruz: CHP halktır, iradedir, demokrasidir. CHP susmaz, susturulamaz. Sonuna kadar Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, parti kadrolarımızın ve örgütümüzün yanındayız. Yaşasın demokrasi, yaşasın halkın iradesi, yaşasın CHP."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
