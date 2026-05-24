CHP\'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin “mutlak butlan” kararı ile CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.

Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin yetkileri kaldırılırken, genel başkanlık görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

GÖZLER CHP GENEL MERKEZİ’NE ÇEVRİLDİ

Kararın Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’na tebliğ edilmesinin ardından gözler CHP’nin Balgat’taki Genel Merkezi’ne çevrildi.

Özgür Özel ve CHP’lilerin perşembe akşam saatlerinden bu yana boşaltmadığı binanın tahliyesi için Kılıçdaroğlu’nun başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

“KILIÇDAROĞLU'NUN OLDUĞU PARTİYLE İŞİM OLMAZ”

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile çalışmayacağını ifade etti.

2025 yılının başlarında CHP’ye katılan Beker, partiye Özgür Özel için ve onun davetiyle geldiğini söyledi.

Altaylı'nın aktardıklarına göre Adnan Beker şunları söyledi:

“Beni bu partiye Özgür Bey davet etti. Onun davetiyle geldim. Özgür Özel var ise ben varım, Özgür Özel yoksa ben yokum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu parti ile benim işim olmaz.

"ÖZEL İSTİFA EDERSE BEN DE EDERİM"

CHP'yi şu an için bırakmıyorum. Özgür Özel olduğu müddetçe bırakmam. O ne yaparsa ben de onu yaparım. Onun vatanseverliğini biliyorum. Onu yalnız bırakmam. O nereye ben oraya. Giderse giderim, istifa ederse ederim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmam. Baktım Özgür Bey dönemiyor. Bırakır bağımsız olarak yoluma devam ederim”