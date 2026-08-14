Yeni Yol Partisi Grup Kurma Yeterliliğini Yeniden Kazandı - Son Dakika
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Yeni Yol Partisi Grup Kurma Yeterliliğini Yeniden Kazandı

Yeni Yol Partisi Grup Kurma Yeterliliğini Yeniden Kazandı
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Mustafa Bilici'nin istifasıyla 19'a düşen Yeni Yol Partisi, CHP'den istifa eden Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla yeniden 20 milletvekiline ulaştı. Kasap, kararı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla aldığını açıkladı.

(ANKARA) - Mustafa Bilici'nin istifasının ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla yeniden grup kurma yeterliliğine ulaştı.

Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı, TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20'nin altına düşerek 19 olmuştu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Yeni Yol grubunun devam etmesi amacıyla CHP'den istifa ederek Yeni Yol Partisi'ne katıldı.

Kasap'ın katılımıyla Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı yeniden 20'ye yükselirken, CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 44'e düştü.

Kasap, söz konusu kararı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla aldığını açıkladı. Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"16 Aralık 2023 tarihinde merhum Hasan Bitmez'in vefatı dolayısıyla Saadet Partisi TBMM grubunun devamı için katıldığım demokrasi nöbetine bu kez istifa nedeniyle Yeni Yol grubunun dağılmaması ve muhalefetin sesinin kısılmaması adına bugün itibariyle yeniden başlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Kaynak: ANKA

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