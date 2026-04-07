CIA Direktörü\'nden Netanyahu\'ya Gülünç Niteleme

07.04.2026 23:03
John Ratcliffe, Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği planını 'gülünç' olarak değerlendirdi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu " İran'da rejim değişikliği" planı için "gülünç" nitelemesini yaptığı iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan yönetimi içinde İran'a yönelik saldırı konusundaki farklı görüşlere dikkati çekildi.

Habere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a İran'da rejim değişikliği konusunda özel bir sunum yaptı.

Söz konusu sunumda Netanyahu, Trump'a "İran'da rejimin değişebilecek kadar zayıf olduğunu", "İran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nı kapatamayacağını", "Mossad destekli ayaklanmaların rejimi devirebilecek noktaya ulaşabileceğini" ve "Irak'ta bulunan bazı Kürt grupların, İran'a girerek ayaklanmalara destek verebileceğini" savunan değerlendirmeler yaptı.

Trump, sunumu izledikten sonra Amerikan istihbaratının olumsuz görüşüne karşın, "(Bu plan) Bana uygun görünüyor." ifadesini kullandı ve Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı.

Ratcliffe, Rubio ve Vance, Netanyahu'nun planını şüpheli buldu

12 Şubat günü Durum Odası'nda bir araya gelen ulusal güvenlik ekibi, Amerikan istihbaratının, Netanyahu'nun raporuna ilişkin değerlendirmesini ele aldı.

CIA Direktörü Ratcliffe, ABD istihbaratının Netanyahu'nun 4 parçalı planını kapsamlı şekilde analiz ettiğini belirterek, aşamalarını şöyle anlattı:

"İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve bazı liderlerin öldürülmesi, İran'ın komşularını askeri olarak tehdit etme kapasitesini felç etmek, ülkede bir iç ayaklanma başlatmak ve rejim değişikliğini gerçekleştirmek."

Bu 4 başlığın ilk 2'sinin gerçekleştirilebilir olduğunu anlatan Ratcliffe, son 2 maddenin ise oldukça karmaşık ve tehlikeli olduğunu ifade etti.

Ratcliffe, Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği planını tek kelimeyle "gülünç" diye tanımladı.

Rejim değişikliği "saçmalık"

O esnada odada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio araya girerek, "Başka bir deyişle, bu saçmalık." ifadesini kullandı.

Ratcliffe, çatışmalar başlayınca öngörülemez birçok faktörün devreye gireceğini, İran'da "rejim değişikliğinin" mümkün olabileceğini ancak bunun ulaşılabilir bir hedef olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu esnada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran'da rejim değişikliği konusundaki şüphelerini dile getirdi.

Genelkurmay Başkanı Caine'den "İsrail, abartılı vaatlerde bulunuyor" uyarısı

ABD Başkanı Trump, masada bulunan Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'e dönerek, onun fikrini sorunca ABD'li komutan, "Efendim, tecrübelerime göre, bu, İsrailliler için olağan bir prosedürdür. Abartılı vaatlerde bulunurlar ve planları her zaman iyi yapılandırılmış değildir. Bize ihtiyaçları olduğunu biliyorlar ve bu yüzden bu kadar ısrarcı davranıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise salonda bulunanlar arasında "İran'a saldırılara en fazla destek veren isim" olarak öne çıktı.

26 Şubat'ta yapılan ulusal güvenlik toplantısında, Trump, odada bulunanların görüşlerini bir kez daha alırken JD Vance, "Bunun kötü bir fikir olduğunu ancak bu konuda Trump'ı destekleyeceğini" ifade etti.

Rubio da rejim değişikliği ve ayaklanma seçeneklerinin "girişilmemesi gereken adımlar" olduğunu ancak İran'ın füze sistemlerinin yok edilmesi hedefinin, mümkün ve ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.

Toplantının sonunda, "Bunu yapmamız lazım." diyerek saldırıların başlamasına onay veren Trump, yerel saatle sonraki gün öğleden sonra İsrail ile ortak şekilde İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu'nu" başlattıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, CIA, Son Dakika

