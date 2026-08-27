CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı

CIA Başkanı\'nın Moskova ziyareti: NATO\'ya saldırı uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CIA Direktörü Ratcliffe'in gizli Moskova ziyaretinin, Rusya'yı NATO ülkelerine ve Baltık devletlerine saldırmaması konusunda uyarmak amacıyla yapıldığı iddia edildi. ABD'li yetkililer, Putin'in Baltık ülkelerine yönelik olası müdahalelerine karşı endişelerini dile getirdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretin amacının, Rus yetkilileri NATO üyesi ülkelere ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları konusunda uyarmak olduğu iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Ratcliffe’in ziyaretinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırı düzenleyerek NATO’nun kararlılığını test edebileceğini öngören yakın tarihli ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

ABD’li yetkililer, Ukrayna’da sıkışan ve iç kamuoyunda baskı altında olan Putin’in, muhtemelen bir Baltık ülkesini hedef alarak siber saldırılardan küçük çaplı kara sızmalarına kadar uzanabilecek müdahalelerde bulunabileceğinden endişe edildiğini bildirdi.

İran Savaşı’ndaki harcamaların yol açtığı Batı ülkelerindeki mühimmat eksikliğinin de Putin’in “saldırma ihtimalinde” etkili olabileceğine işaret eden ABD’li yetkililer, Ratcliffe’in bu hafta Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin, Rusya’ya NATO ülkelerine saldırmaması yönünde uyarı iletmek amacı taşıdığını ileri sürdü.

RATCLIFFE, RUS İSTİHBARAT YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ratcliffe’in Moskova’da Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmediğini söyledi. Peskov, Putin’e görüşmeler hakkında bilgi verildiğini de belirtti.

TRUMP: YARI RUTİN BİR ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump ise Ratcliffe’in Moskova’ya gerçekleştirdiği son ziyareti “yarı rutin” olarak nitelendirerek, ziyaretin NATO veya İngiltere’ye yönelik olası “Rus askeri tehditleriyle” bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Dış Politika, Moskova, Güncel, Rusya, Nato, CIA, Son Dakika

Son Dakika Güncel CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement