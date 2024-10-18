Cibaliya'da 200 Bin Filistinli 14 Gün Yiyeceksiz - Son Dakika
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Cibaliya'da 200 Bin Filistinli 14 Gün Yiyeceksiz

Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinli, 14 gündür yiyecek ve ilaçtan mahrum yaşıyor.

18.10.2024 12:46
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı, İsrail ordusu tarafından yürütülen soykırım ve etnik temizlik sürecine maruz kaldığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in sürdürdüğü soykırımın gölgesinde Cibaliya'da 200 bin Filistinli 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan mahrum durumda." diye konuştu.

Sözcü Basal, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki soykırım ve etnik temizlik faaliyetleri kapsamında buradaki binaları, evleri ve altyapıyı bombalayarak havaya uçurduğunu belirtti.

Basal, İsrail ordusunca öldürülen onlarca Filistinlinin cenazesinin, ordunun sürdürdüğü kara harekatı ve hareket eden her türlü nesneyi hedef alması nedeniyle hala enkaz altından çıkarılmayı ve yollardan kaldırılmayı beklediğini söyledi.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 756 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cibaliya'da 200 Bin Filistinli 14 Gün Yiyeceksiz - Son Dakika

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