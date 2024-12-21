Cibaliya'da 5 İsrail Askere Operasyon

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda girilen çatışmada 5 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da gerçekleştirilen bir saldırıda savaşçılarının 3 İsrail askerini bıçakla etkisiz hale getirip silahlarını ele geçirdiği belirtildi.

Ardından, Kassam güçlerinin bir grup İsrail askerinin sığındığı bir eve girerek "evin kapısında 2 askeri daha silahla etkisiz hale getirdikleri" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları mensuplarının Cibaliya Kampı içinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatışmaya girdikleri aktarıldı.

İsrail tarafından bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.