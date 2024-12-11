Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında İsrail ordusuna ait askeri nakil aracının patlatıldığını bildirdi.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusuna ait askeri nakil aracının Hulafa bölgesinde kendi üretimleri, "Şevvaz" adı verilen patlayıcıyla imha edildiği aktarıldı.
Patlamada, araç içerisindeki mürettebattan ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Cibaliya'da İsrail Askeri Aracı Patladı - Son Dakika
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