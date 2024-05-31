Cibaliya Mülteci Kampı\'ndan geri çekilen İsrail, geride Filistinlilere ait onlarca cansız beden bıraktı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 gün süren saldırılar sonrası çekilmesinin ardından sivil savunma ekipleri 20'si çocuk, 70 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin yaklaşık 3 haftadır saldırılar düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı'nda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgeye giden sağlık ve sivil savunma ekipleri ilk belirlemelere göre 20'si çocuk, 70 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin, ev, barınma merkezleri, okul ve hastanelerin enkazında olduğu tahmin edilen onlarca kayıp için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı ve çevre bölgelere yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinliler evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.