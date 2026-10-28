Cibaliya ve Refah'ta İsrail saldırılarında 4 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı

Cibaliya ve Refah'ta İsrail saldırılarında 4 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cibaliya ve Refah'ın batısındaki Mevasi'de can kayıpları yaşanırken, önceki saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan El-Hoca Caddesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki Filistinli Mahmud Semih el-Herş hayatını kaybetti.
Refah kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki El-Alem Kavşağı'nı hedef alan İsrail saldırısında kimliği belirlenemeyen bir Filistinlinin de cenazesine ulaşıldığı aktarıldı.
Önceki saldırılarda yaralanan 2 Filistinli öldü
İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Mevasi bölgesinde yaralanan 6 yaşındaki Tehani Muhammed Said Şelalife, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gazze kent merkezindeki Es-Sevra Caddesi'ne birkaç gün önce düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Ahmed Yasin Buseyso da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazze'nin çeşitli bölgelerinde birisi çocuk yaşta olmak üzere 5 Filistinlinin de İsrail saldırılarında yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 74 bin 561 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 175 bin 759'a ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?