Cibaliye'deki Hava Saldırısında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cibaliye'deki Hava Saldırısında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda 28 Filistinli öldü, 160 yaralı var.

18.10.2024 12:53
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GAZZE/KUDÜS, 18 Ekim (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Gazze hükümetinin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında yerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 28 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 160 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Perşembe günü gerçekleşen bombardıman sonucu okul bahçesindeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarında yangın çıktı. Bazı yaralılar Gazze'nin kuzeyindeki bir hastaneye nakledilirken, ambulans ekipleri hedef alınan okuldaki insanlara ulaşmakta zorluk yaşadı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliye kampını boşaltmak için patlayıcı robotlar da dahil her türlü yöntemi kullanarak "sistematik bir yıkım" gerçekleştirdiğini söyledi.

Basal, İsrail ordusunun ambulansların bölgeye ulaşmasına ve yaralıları taşımasına izin vermediğini, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin ise hala enkaz altında olduğunu belirtti.

Öte yandan, Gazze'deki sağlık yetkilileri Perşembe günü yaptıkları basın açıklamasında, Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'nin yeni doğan ünitesindeki bebeklerin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden kuşatması nedeniyle yaşanan yakıt krizi ile ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yüzünden insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Filistinli sağlık görevlileri, Perşembe günü Gazze'nin kuzeyindeki bir eve ve bir toplanma alanına düzenlenen iki ayrı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

Filistinli kaynaklar aynı gün Gazze'nin diğer yerlerinde de en az 17 kişinin öldüğünü bildirdi. Kaynaklara göre, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı.

Xinhua'ya konuşan sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'nin batısındaki bir eve düzenlediği bombardımanda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan, Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi, ekiplerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan El-Fakhari kasabasında düzenlenen bombardımanda ölen 6 Filistinlinin cenazesine ulaştığını duyurdu.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 42.438'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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