Cibuti ve Somali'den askeri işbirliği anlaşması

Somali ile Cibuti, Cibuti Silahlı Kuvvetleri personelinin Somali topraklarında ek olarak konuşlandırılması için anlaşma imzaladı.

Cibuti'de düzenlenen imza törenine, her iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı. Anlaşmanın ardından yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, iki tarafın mutabık kaldığı önceliklere uygun şekilde ek konuşlandırmayı yönetecektir." ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın "müdahale yöntemlerini, karşılıklı yükümlülükleri ve karşılıklı saygı ve işbirliğiyle gerçekleştirilecek koordinasyonları" kapsadığı belirtildi.

Cibuti'nin Somali'deki barış ve güvenlik çabalarını destekleme konusundaki kararlılığını gösterdiği ifade edilen anlaşmanın, Afrika Boynuzu bölgesinde ortak istikrar vizyonunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Cibuti barış gücü askerleri halihazırda Hirshabelle eyaletinin Hiraan bölgesindeki Beledweyne, Buula-burte ve Jalalaqsi dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali Ulusal Ordusu'nu desteklemek üzere konuşlanmış bulunuyor.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.