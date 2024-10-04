CICA'dan Gönüllülük Çalıştayı Astana'da

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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) üye ülkelerin gönüllü hareketlerinin temsilcileri Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Merkezi Astana'da bulunan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu CICA, faaliyet alanları arasına bir yenisini daha ekledi.

Asya kıtasındaki ülkeler arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen CICA, bu kez üye ülkelerin gönüllü hareketleri arasında bağ oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Astana'da gerçekleştirilen CICA Gençlik Konseyi'nin 7. Toplantısı "Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasında gönüllülerin rolü" başlığıyla yapıldı.

CICA Genel Sekreteri Büyükelçi Kayrat Sarıbay, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada ülkeler arasındaki ilişkilerde gönüllülük faaliyetlerinin öneminin arttığına dikkati çekti.

Sarıbay, üye ülkeler arasında gönüllü faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik kararın CICA'nın en son düzenlenen 6. Zirvesi'nde devlet başkanlarınca alındığını anımsatarak "Üye ülkelerimizin genç gönüllülerini Astana'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Genel Sekreter Sarıbay, böylece gönüllülük alanında güçlerin birleştirilmesini, bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılmasının yanı sıra çeşitli eğitim ve gezi programlarıyla da Asya'da gönüllü hareketini teşvik etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda CICA alanında gönüllülük alanının ortak geliştirilmesine yönelik üye ülkelerin önerileri kabul edildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Asya benzeri olmak amacıyla kurulan CICA, ekonomik, çevre, beşeri, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere 5 ana yönde çalışmalar yürütüyor.

CICA'nın 28 tam, 9 da gözlemci üyesi bulunuyor.