CICA Konferansı Korusuna 35 Fidan Dikildi

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Kazakistan'da başkent Astana'yı ağaçlandırma kampanyası kapsamında, Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansının (CICA) korusuna 35 fidan daha dikildi.

Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Parkı'nda yer alan CICA korusunda ağaç dikme töreni düzenlendi.

Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yerlan Nısanbayev, CICA Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay ve CICA üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katıldığı törende, 35 fidan daha toprakla buluştu.

Bakan Nısanbayev, ülkeyi ve özellikle başkent Astana'yı ağaçlandırma faaliyetlerini önemsediklerini belirtti.

Bu bağlamda üye ülkeleriyle Asya kıtasının yüzde 90'ını temsil eden CICA'nın çevreyi yeşillendirmeye yönelik projelerini desteklediklerini aktaran Nısanbayev, CICA'nın Astana'daki korusunun her geçen yıl büyüdüğünü dile getirdi.

CICA Genel Sekreteri Sarıbay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, CICA merkezinin Astana'da bulunduğunu ve dolayısıyla buradaki CICA korusunu ağaçlandırma etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Sarıbay, çevre ve iklim değişikliği konusunun CICA'nın önemli görev alanlarından biri olduğunu belirterek, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in önerisiyle bu yıl 28 Ağustos'ta Astana'da ilk kez CICA üyesi ülkelerin çevre bakanları toplantısını düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı. ???????