CICA'nın Yeni Merkezi Astana'da Açıldı - Son Dakika
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CICA'nın Yeni Merkezi Astana'da Açıldı

CICA\'nın Yeni Merkezi Astana\'da Açıldı
02.07.2025 17:56
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Kazakistan'da CICA'nın yeni merkezi açıldı. Tokayev, istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) yeni binası törenle hizmete açıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, CICA üyesi ülkelerin Astana'daki büyükelçileri ile diplomatik misyon şefleri yer aldı.

Yeni bina, Tokayev'in CICA Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay ile birlikte şeref kıtası eşliğinde örgütün bayrağını göndere çekmesiyle hizmete açıldı.

Tokayev, çalışma ofisleri, tercüme odaları, başkanlık salonu, müze ve kütüphanenin yer aldığı CICA'nın yeni merkez binasını gezdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada, bugün "bozkır diplomasisinin" mirasçıları olan Kazakistan'da Diplomatlar Günü'nün kutlandığını belirterek, "Kazak halkının açık ve dostça diyalog yürütme yeteneği sayesinde büyük bozkırda eşsiz bir barış ortamında yaşama modeli oluşmuştur." dedi.

30 yıl önce kurulmasına öncülük ettikleri CICA'nın bugün başkent Astana'da yeni merkez binasının açılmasını tarihi olay olarak değerlendirdiklerini aktaran Tokayev, "Bu girişim, bölgemizde istikrar ve güvenliği güçlendirme çabalarını pekiştirmek için zamanında atılmış bir adım olarak uluslararası toplum tarafından geniş destek aldı." ifadesini kullandı.

Tokayev, üye ülkeleriyle Asya kıtasının yaklaşık yüzde 90'ını kapsayan ve dünya nüfusunun yarısından fazlasını temsil eden CICA'nın değişen uluslararası ilişkilerde önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Dünyanın ciddi düşünmeyi ve derin bir anlayışı gerektiren eşi benzeri görülmemiş bir süreçle karşı karşıya olduğuna işaret eden Tokayev, bu durumda tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukuk ilkelerine sıkı bir şekilde uymalarının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Asya benzeri olmak amacıyla kurulan CICA, ekonomik, çevre, beşeri, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere 5 ana yönde çalışmalar yürütüyor.

CICA'nın arasında Türkiye'nin de olduğu 28 tam, 9 da gözlemci üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Astana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CICA'nın Yeni Merkezi Astana'da Açıldı - Son Dakika

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