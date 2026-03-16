Çiçek Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

AVCILAR'da bir iş yerinin önünde bulunan saksılıktaki çiçeklerden ikisi, yolda bastonla yürüyen bir kişi tarafından kökünden sökülerek çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay Gümüşpala Mahallesi'nde 15 Mart Pazar günü meydana geldi. Gelinlik ve nişan elbisesi satılan iş yeri önüne kısa süre önce konulan saksılara renkli çiçekler dikildi. Yolda bastonla yürüyen bir kadın saksıdaki çiçekleri gördüğü sırada, önce çevresine baktı ardından da beğendiği iki çiçeği kökünden söküp, yanında getirdiği poşete koyduktan sonra uzaklaştı.

'RAMAZAN'DA HOŞ DEĞİL'

İş yerini babasıyla işleten Erencan Kıral, diktikleri çiçeklerin çalınmasına üzüldüklerini söyleyerek, "Bir tane buradan bir tane diğer uçtan alıyorlarkimse görmeden. O şekilde alıp götürüyorlar. Biz burada gelen insanlar bahar havası alsınlar güzel bir görüntüyle karşılaşsınlar diye düşünüyoruz; ama ne yazık ki o da olmuyor.Sabah buraya ustamız geldi 'Çiçekler alınmış' dedi. Biz de bir bakalım dedik. Bir burada bir de diğer uçtan çalınmış iki tane çiçek çalıyorlar. İki haımnefendi geliyor yaşları da büyük, torbanın içine atıyorlar. Kamerada göründüğü gibi gizli gizli arkalarına bakarak gidiyorlar. Hoş değil Ramazan ayında yapılan hoş değil." diye konuştu.