Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiçek Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

16.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir kadın, iş yerinin önündeki çiçekleri kökünden sökerek çaldı. O anlar kaydedildi.

AVCILAR'da bir iş yerinin önünde bulunan saksılıktaki çiçeklerden ikisi, yolda bastonla yürüyen bir kişi tarafından kökünden sökülerek çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay Gümüşpala Mahallesi'nde 15 Mart Pazar günü meydana geldi. Gelinlik ve nişan elbisesi satılan iş yeri önüne kısa süre önce konulan saksılara renkli çiçekler dikildi. Yolda bastonla yürüyen bir kadın saksıdaki çiçekleri gördüğü sırada, önce çevresine baktı ardından da beğendiği iki çiçeği kökünden söküp, yanında getirdiği poşete koyduktan sonra uzaklaştı.

'RAMAZAN'DA HOŞ DEĞİL'

İş yerini babasıyla işleten Erencan Kıral, diktikleri çiçeklerin çalınmasına üzüldüklerini söyleyerek, "Bir tane buradan bir tane diğer uçtan alıyorlarkimse görmeden. O şekilde alıp götürüyorlar. Biz burada gelen insanlar bahar havası alsınlar güzel bir görüntüyle karşılaşsınlar diye düşünüyoruz; ama ne yazık ki o da olmuyor.Sabah buraya ustamız geldi 'Çiçekler alınmış' dedi. Biz de bir bakalım dedik. Bir burada bir de diğer uçtan çalınmış iki tane çiçek çalıyorlar. İki haımnefendi geliyor yaşları da büyük, torbanın içine atıyorlar. Kamerada göründüğü gibi gizli gizli arkalarına bakarak gidiyorlar. Hoş değil Ramazan ayında yapılan hoş değil." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Avcılar, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:41:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Çiçek Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.