Cide\'de heyelanla grup yolu çöktü, köylerin ulaşımı alternatif güzergahtan sağlanıyor

Cide'de heyelanla grup yolu çöktü, köylerin ulaşımı alternatif güzergahtan sağlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yağışların ardından Çukurçal mevkisindeki grup yolu heyelan nedeniyle çöktü. Çukurçal, Gökçeler, Menük, Öveçler ve Derebucağı başta olmak üzere birçok köyün ulaşımını sağlayan yol araç geçişine kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sürüyor.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların neden olduğu heyelanda çok sayıda köyü birbirine bağlayan grup yolu çöktü.
Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından Çukurçal mevkisindeki grup yolunda heyelan meydana geldi. Çukurçal, Gökçeler, Menük, Öveçler ve Derebucağı başta olmak üzere birçok köyün ulaşımını sağlayan grup yolu araç geçişine kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Kaynak: DHA
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