Kastamonu'nun Cide ilçesinde ot biçerken dengesini kaybederek dere yatağına düşen muhtar yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur, dere yatağının kenarındaki otları biçerken dere yatağına düştü, başını taşa çarptı.
Temur'un düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Köye gelen sağlık ekipleri, Temur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Temur'un cesedi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Cide'de Muhtar Ot Biçerken Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?