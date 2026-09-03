Cide'de Av Tüfeğiyle Öldürülen Genç - Son Dakika
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Cide'de Av Tüfeğiyle Öldürülen Genç

Cide\'de Av Tüfeğiyle Öldürülen Genç
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki Fethi Yılmaz'ın, aralarında husumet bulunan Tuncay Kara tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde dere kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Fethi Yılmaz'a (28) ait olduğu belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Doğankaya köyünde meydana geldi. Dere kenarına balık tutmak için gelen köylüler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin Fethi Yılmaz olduğu öğrenildi. Fethi Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fethi Yılmaz ile Tuncay Kara (29) arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi. İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışmada Kara, Yılmaz'a av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan 2'si Yılmaz'ın sırtına isabet etti. Cesedin bulunmasının ardından ekipler, Tuncay Kara'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cide'de Av Tüfeğiyle Öldürülen Genç - Son Dakika

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