Çiftçi'den Suç Operasyonuna Teşekkür - Son Dakika
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Çiftçi'den Suç Operasyonuna Teşekkür

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan'da yakalanan şüpheli için operasyonu destekleyenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı şüpheliye ilişkin, "Bu başarılı sınır ötesi operasyonun gerçekleşmesinde katkı veren başta kahraman Emniyet mensuplarımız olmak üzere Adalet Bakanlığımız ile desteklerini esirgemeyen Azerbaycanlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinin güvenli liman olmadığını belirterek, ister Türkiye'de ister dünyanın bir ucunda olsun organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve uyuşturucu tacirlerine asla geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Milletin huzuruna kasteden kanun tanımaz suç şebekesi üyelerini saklandıkları yerlerden çıkarıp mutlaka adalete teslim edeceklerini bildiren Çiftçi, Azerbaycan'da yakalanarak Türk adaletine teslim edilen kişinin, bu sarsılmaz iradenin en net göstergesi olduğunu kaydetti.

Çiftçi, "Bu başarılı sınır ötesi operasyonun gerçekleşmesinde katkı veren başta kahraman Emniyet mensuplarımız olmak üzere Adalet Bakanlığımız ile desteklerini esirgemeyen Azerbaycanlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin huzuru için durmadan, yorulmadan, taviz vermeden mücadeleye devam." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Azerbaycan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi'den Suç Operasyonuna Teşekkür - Son Dakika

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