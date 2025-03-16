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Çiftçi Destekleri Hızlandırılmalı

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TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilere yönelik destek ödemelerinin zamanında yapılmasını istedi.

16.03.2025 12:03
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(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üreticilerimizin mücadelesi, ancak yeterli ve zamanında yapılan desteklerle sürdürülebilir. Tarımsal üretimin sekteye uğramaması için prim, gübre ve mazot destek ödemeleri bir an önce tamamlanmalıdır" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, çiftçilerin prim destek ödemelerine ilişkin taleplerini değerlendirdi.

Çiftçilerin 2024 yılına ait prim destek ödemelerinin bazı illerde ödendiğini, bazı illerde halen ödemelerin yapılmadığını belirten Bayraktar, ödenmeyen illerdeki çiftçilerden bu konuda birliğe ulaşan büyük bir talep bulunduğunu aktardı.

Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti:

"Destek ödemeleri bir an önce tamamlanmalıdır. Henüz ödenmesine başlanmayan gübre ve mazot destek ödemeleri de en kısa sürede çiftçilerimize ödenmelidir. Türkiye'nin tarımda güçlü bir geleceğe sahip olabilmesi, üreticilerimizin desteklenmesiyle mümkündür. Çiftçilerimiz desteklendiği sürece, üretimi sürdürecek, bu sayede sofralarımız bereketlenmeye devam edecektir.

"Üretim ancak yeterli destek mekanizmalarıyla sürdürülebilir"

Tarım, sadece gıda üretimiyle sınırlı olmayan, aynı zamanda ekonomik büyümeyi destekleyen, kırsal kalkınmayı sağlayan ve milyonlarca insanın geçim kaynağını oluşturan stratejik bir sektördür. Ülkemizin her geçen gün artan nüfusunu besleyebilmek, gıda arz güvenliğini sağlamak ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak için tarım sektörüne verilen destekler hayati önem taşıyor. Çiftçilerimiz, iklim değişikliği, doğal afetler, artan girdi maliyetleri ve piyasa dalgalanmalarına rağmen üretmeye devam ediyor. Üreticilerimizin bu mücadelesi, ancak yeterli destek mekanizmalarıyla sürdürülebilir.

"Destekler zamanında ve yeterli olmalıdır"

Tarım sektörüne verilen destekler, yalnızca üreticilerimizin refahını değil, aynı zamanda tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini de güvence altına alıyor. Mevcut destekleme sisteminde, ödemelerin yıl içine yayılarak parça parça ve farklı tarihlerde yapılması çiftçilerimizin, zaten yeterli olmayan ekonomik gücünü olumsuz etkiliyor. Gübre, mazot ve prim destekleri başta olmak üzere sertifikalı tohum, fide, fidan gibi tüm destek kalemleri farklı zamanlarda ödeniyor. Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleri karşısında desteklere en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde destek ödemelerinin tamamlanmaması nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda tedarik zincirinin sekteye uğramaması için destekler zamanında ve toplu olarak ödenmelidir."

Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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