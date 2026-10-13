Çiftçi dostu peygamberdevesi, Kars Sarıkamış'ta 2 bin rakımda görüldü - Son Dakika
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Çiftçi dostu peygamberdevesi, Kars Sarıkamış'ta 2 bin rakımda görüldü

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Çiftçi dostu peygamberdevesi, Kars Sarıkamış\'ta 2 bin rakımda görüldü
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Tropikal bölgelerde yaygın görülen peygamberdevesi, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin rakımlı Sırataşlar Vadisi'nde görüntülendi. Tarımsal üretime zarar veren böceklerle beslendiği için 'çiftçi dostu' nitelendirilen böceğin görülmesi dikkat çekti.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülen peygamberdevesi, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin rakımlı Sırataşlar Vadisi'nde görüntülendi.

Sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde yaşamını sürdüren peygamberdevesinin, Sarıkamış ilçesi sınırlarında yer alan Sırataşlar Vadisi'nde görülmesi dikkati çekti.

Genellikle yeşil ve kahverengi tonlarında görülen, ortalama 5 santimetre uzunluğundaki böcek, avcı özelliğiyle öne çıkıyor.

Orta ve Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya başta olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde yayılış gösteren peygamberdevesi, tarımsal üretime zarar veren böceklerle beslendiği için "çiftçi dostu" olarak nitelendiriliyor.

Etçil beslenme özelliğine sahip peygamberdevesi, bahçe ve tarım alanlarındaki zararlı böceklerin popülasyonunun kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 1800 türü bulunduğu belirtilen peygamberdeveleri, yeşilden kahverengiye uzanan farklı renkleriyle biliniyor. Bitkilerin üzerinde yaprak görünümüne bürünerek kamufle olan böcekler, bu özellikleri sayesinde hem avlarını yakalıyor hem de yırtıcı hayvanlardan korunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çiftçi dostu peygamberdevesi, Kars Sarıkamış'ta 2 bin rakımda görüldü - Son Dakika
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