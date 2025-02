Çiftçi Sorunlarına Dikkat Çekildi

Güncel

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Ektiği ürünlerinden zarar eden çiftçisine sahip çıkmayan iktidar, ürün fiyatları yükseldiğinde çözümü ithalatta aramaktadır. İthalat sonucunda kendi üreticisinin fiyatları düşmekte tüketici ise yüksek fiyatlarda tüketmeye devam etmektedir" dedi. Durmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Zor şartlarda üretim yapmaya çalışan, son yıllarda ürettiği her üründen zarar eden sebze ve meyve üreticilerine özel bir teşvikle destek ve ilave mazot desteği vermeyi düşünüyor musunuz" diye sordu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çiftçinin yaşadığı sorunlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Tarım sektöründeki maliyetlerin 2024 yılında bir önceki yıla göre ciddi şekilde arttığını ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Çiftçiler, ilaç, gübre, sulama gibi temel girdileri kendi bütçelerinden karşılamak zorunda kaldı. İşçilik maliyetleri de eklenince durum daha da zorlaştı. Çiftçilerimiz türlü zorluklarla ektiği domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, kavun gibi temel gıdalarını büyük emeklerle yetiştirmekte, haliyle geçimini sağlayabilmek için iyi bir fiyata satmak istemektedir. Ama her geçen gün çiftçimiz ürettiği her üründen zarar etmektedir. Ektiği ürünlerinden zarar eden çiftçisine sahip çıkmayan iktidar, ürün fiyatları yükseldiğinde çözümü ithalatta aramaktadır. İthalat sonucunda kendi üreticisinin fiyatları düşmekte tüketici ise yüksek fiyatlarda tüketmeye devam etmektedir. Sebze meyve üreticilerinin maliyeti arpa, buğday vb. diğer ürünlere göre daha fazladır. Hemen hemen her gün tarlasına giden sebze meyve üreticisi bazen günde iki bazen üç defa gitmek zorundadır. Ulaşım maliyeti de bu nedenle artmaktadır. Sebze meyve üreticisine verilen desteğin bu şartlar göze alınarak değerlendirilmesi üreticinin lehine olacaktır.

Köylerde eski tarım aletleri atıl durumdadır. Atıl durumda olan pulluk, tırmık, ilaçlama, kazayağı gibi tarım aletlerinin sayısı yıl geçtikçe artmaktadır. Zamanla çürümesi yurt ekonomisi açısından da kaybımızdır. Ekonomiye kazandırmak adına devlet destekli yenilenmek üzere toplanması ülkemiz yararına olacak, bağlı bulunduğu sektöründe canlanmasına vesile olacaktır."

"İade edilen ürünlerin akıbeti konusunda da kafa karışıklığı devam etmektedir"

Ülkede özellikle 2024 yılında ihracata giden tarım ürünlerinin pestisit (tarım ilacı) kalıntısı sebebiyle iade edildiğini belirten Durmaz, " Avrupa Birliği'nin yasakladığı ve kullanım izni olan tarım ilaçlarının ülkemizde kontrolsüzce kullanıldığı söylenmektedir. Tarım ilaçlarının kullanımı ile ilgili bir tebliğ yayınlanmış mıdır? Zirai ilaç kullanımının denetimlerinin yeterince yapılmadığı ihracat sürecinde gördüğümüz iade işlemlerinden anlaşılmaktadır. İade edilen ürünlerin akıbeti konusunda da kafa karışıklığı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın yasaklamış olduğu tarım ilaçlarıyla ilgili ülkemizde de bir yasak söz konusu mudur?"

Durmaz, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"- Atıl durumda olan tarım aletleri ile ilgili bir çalışmanız var mı? Var ise ne aşamamadır? Yok ise bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

Avrupa'nın yasaklamış olduğu tarım ilaçlarıyla ilgili ülkemizde de bir yasak söz konusu mudur? Yasak ise bununla ilgili bir tebliğ-yönetmelik yayınlanmış mıdır?

Zor şartlarda üretim yapmaya çalışan, son yıllarda ürettiği her üründen zarar eden sebze ve meyve üreticilerine özel bir teşvikle destek ve ilave mazot desteği vermeyi düşünüyor musunuz?

2024 yılı tarım ve hayvancılık destekleri, 2025 yılı içinde hangi tarihlerde ödenmesi planlanmaktadır?"