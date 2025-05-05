Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesini temizlerken yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan yakaladı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALINDI

Dilmaç, eline alıp incelediği yılanı boynuna doladı. Ali Dilmaç'ın yılanı boynuna dolayıp yakından incelediği anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

"KOBRA GİBİ DİŞLERİNİ DIŞARIYA ÇIKARTIYOR"

Dilmaç'ın, "Yakalamış olduğumuz yılan anladığım kadarıyla zehirli. Çünkü kobra gibi dişlerini dışarıya çıkartıyor. Takriben 1 metre boyunda. Allah güzel yaratmış. Altı sarı, üstü siyah, desenli. Allah böyle yılana benzeyen insanların şerrinden bizi korusun" ifadelerini kullandığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.