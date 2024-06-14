Çiftçiler Hububat Fiyatlarını Protesto Etti - Son Dakika
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Çiftçiler Hububat Fiyatlarını Protesto Etti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP'nin düzenlediği 'Buğday Mitingi'ne katılan çiftçiler, hububat alım fiyatının düşük açıklanmasını traktörlü konvoyla protesto etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çiftçilere destek verdi.

14.06.2024 16:02
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Haber: OKTAY YILDIRIM/ Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP'nin "Buğday Mitingi"ne katılan çiftçiler, hububat alım fiyatının düşük açıklanmasını traktörlü konvoyla protesto etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konvoya dahil olarak çiftçilere destek verdi. Özel, "Buradaki büyük şikayeti, büyük isyanı duyduk. Geçen hafta yaptığımız bütün görüşmelerde buğdaya tamam böyle bir fiyat verdiniz ama hiç olmazsa 4 lira destekleme vermeniz lazım, onu da hızlı ödemeniz lazım. TMO'nun bunu mutlaka yapması lazım. Ayrıca önceki dönemlerden silolarda buğday dolu, toprak altında buğday dolu. Bu bütün alışveriş rejimini bozuyor diye söyledik ama kimse oralı olmadı. Biz de bugün sizin sesinizi duyurmaya geldik" dedi.

CHP, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hububat fiyatlarının düşük açıklanmasını tepki göstermek için "Buğday Mitingi" düzenliyor. Çiftçiler miting öncesi, hububat alım fiyatını traktörlü konvoyuyla protesto etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu konvoya dahil olarak çiftçilere destek verdi.

Özel, kendisine kasket hediye eden ve "Siz bizim sesimiz oldunuz. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" diyen çiftçilerin ardından pancar üreticisini dinledi. Pancar üreticisi, "Biz GDO'lu ürün istemiyoruz. GDO'lu mısır istemiyoruz şeker pancarı üretmek istiyoruz kendi fabrikamızda, Türkiye'mizin fabrikasında. Şeker pancarı para ediyor. GDO'lu ürünlerden uzak durmak istiyoruz biz. Buğdayımız para yapmıyor. Buğday içler acısı. Geçen sene 8 bin 250 liraydı bu sene açıklanan fiyat 9 bin 250 lira. Bugün TMO'larda vatandaşlarımız gittiğinde hiç kimse randevu alamıyor. Bu nedenle hepimizi tüccarların eline düşürdüler. Tüccarda bugün 7.5 lira 8 lira bandında peşin parayla almaya çalışıyor. Mecbur vermek zorundayız, borcumuz var. Buğdayın bugünkü maliyeti 10 lira" diye konuştu.

Özel de şunları söyledi:

"Biz, bu fiyatları duyduğumuzda Rize'deydik. Rize'de çay üreticisine maliyetin 2 lira altında fiyat vermişlerdi. 19 lira maliyet, 17 lira çay fiyatı. Rize'de isyan vardı. Çay Mitingi yapıyorduk. Oradan Adana'ya gittik. İlk buğdaylar orada oluyor malum güneyde. Orada büyük bir isyan vardı. Hatta biz orada halk buluşması diye belediyeye gittik ama bir anda Buğday Mitingi'ne döndü. O sırada buraya fiyat geldiğinde ve yavaş yavaş artık burada buğday hasadı başlayacak. Buradaki büyük şikayeti, büyük isyanı duyduk. Geçen hafta yaptığımız bütün görüşmelerde buğdaya tamam böyle bir fiyat verdiniz ama hiç olmazsa 4 lira destekleme vermeniz lazım, onu da hızlı ödemeniz lazım. TMO'nun bunu mutlaka yapması lazım. Ayrıca önceki dönemlerden silolarda buğday dolu, toprak altında buğday dolu. Bu bütün alışveriş rejimini bozuyor diye söyledik ama kimse oralı olmadı. Biz de bugün sizin sesinizi duyurmaya geldik. Aslında miting alanına doğru geçtik ama burayı kapattığınızı söylenince, ürünlerini yola döktüler, tepki göstermek için. Basını da buraya getirdik. Şimdi hep beraber miting alanına geçeceğiz. Ümit ediyorum. Tüm Türkiye'ye sesinizi duyuracağız. Hakkınızı almanız için mücadele edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoyunu başındaki traktörü kullanarak miting alanına geldi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Hayrabolu, Tekirdağ, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiler Hububat Fiyatlarını Protesto Etti - Son Dakika

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