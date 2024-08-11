Çiftçiler Satılmayan Ürünleri Hayvanlara Döktü - Son Dakika
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Çiftçiler Satılmayan Ürünleri Hayvanlara Döktü

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Üreticilerin Bursa-İzmir Karayolu'nda dört saat süren ve 'hükümet istifa' sloganının yankılandığı çiftçi eylemin ardından Bursa Karacabey Yeşilova köyü sakinleri satılmayan ve çürümeye yüz tutan kavun ve karpuzlarını hayvanlara döktüklerini söylediler.

11.08.2024 10:54
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Haber : OKTAY YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(BURSA) - Üreticilerin Bursa- İzmir Karayolu'nda dört saat süren ve "hükümet istifa" sloganının yankılandığı çiftçi eylemin ardından Bursa Karacabey Yeşilova köyü sakinleri içlerini ANKA'ya döktü. Yeşilova çiftçilerinden Bulut Kenar, "Karpuz bir lira. Bildiğiniz bir lira. Bir lirayı hangi çocuğun eline versen hangi çocuğu mutlu edebilirsin?" diye sorarken, Burak Kaya ise satamadıkları ürünleri hayvanlara döktüklerini söyledi. Kaya "Hayvanlarda kavun yemekten ishal oldular" dedi. Çiftçiler ayrıca "Bu memleketin Tarım Bakanı var mı, çiftçiyi görmüyor mu, nerede oturuyor, bunların görevi ne?" sorularını yöneltti.

Üreticilerin Bursa-İzmir Karayolu'nda dört saat süren ve "hükümet istifa" sloganının yankılandığı çiftçi eylemin ardından Bursa Karacabey Yeşilova köyü sakinleri satılmayan ve çürümeye yüz tutan kavun ve karpuzlarını hayvanlara döktüklerini söylediler.

Bursa Karacabey Yeşilova Köyü çiftçilerinden Bulut Kenar, Kavun Karpuz halinde komisyon dükkanı işletiyor ve aynı zamanda kendiside bir çiftçi. Ancak romörklerin üzerinde kalan kavun ve karpuzların satılmadığını, kısa sürede bozuldukları için hayvanlara döktüklerini anlattı.

Artan maliyetler yüzünden tarladan güçlükle topladıkları ürünlerin römorklar üzerinde çürüdüğünü anlatan Kenar, "Köylüde bir can kalmadı bir nefes kalmadı. Benim anlamadığım burada 3 liraya 4 liraya satılan kavunun nasıl oluyor da büyükşehirlerde 25 liraya 30 liraya satılabiliyor?" dedi. "Domatesin kilosu pazarlarda 15 lira 20 lira, burada domates 4 lira onu da alıcılara beğendiremiyoruz. Karpuz bir lira. Bildiğiniz bir lira. Bir lirayı hangi çocuğun eline versen hangi çocuğu mutlu edebilirsin?" diye soran Kenar, "Bu memleketin Tarım Bakanı var mı? Tarım Bakanı ne yapıyor, bu çiftçiyi görmüyor mu? Nerede oturuyor, nerede saklanıyor? Bunların işi ne, Tarım Bakanı'nın görevi ne?" sorularıyla sitemlerini dile getirdi.

Burak Kaya: "Hayvanlarda kavun yemekten ishal oldular"

Yeşilova Köyü'nde çiftçilik yapan Burak Kaya ise sorunlarını şu sözlerle anlattı:

"Çiftçilik yapıyoruz ancak yapamaz hale geldik. Biz yok olduktan sonra keyiflerine baksınlar. Çeşitli mahsuller ekiyoruz. Bir yıl içinde ektiğimiz mahsulden birinden biri para etmez ise diğeri zararımızı karşılıyordu. Ancak bu yıl hiç biri birbirini karşılamadı. Keşke bu yıl hiç birşey ekmeseydik çok daha kardaydık. Acaba biz de elimizdeki parayı faize yatırsaydık daha çok para kazansaydık diye düşünüyoruz. Halkta ne yerse yesin diye düşünüyoruz. Malımızı hayvanlara döküyoruz, tarlaların üstünü sinek sardı çünkü çöpe döndü. Kavunları satsak nereye satacağız çöp olmuş vaziyette sinekler sarmış vaziyette. Hayvanlarda kavun yemekten ishal oldu."

"Kefen işine girsinler daha çok para kazanırlar"

Köylülerden intihar edenlerin olduğunu söyleyen bir üretici ise "Bundan bir iki ay sonra kefen yetiştiremezler. Kefen işine girsinler iyi para kazanırlar" diye sitem etti.

Gökhan Beşir: "18 yaşındayım önümüzü göremiyoruz"

Gökhan Beşir adlı bir çifitçi ise "18 yaşındayım önümüzü göremiyoruz. Gençliği öldürdüler. Hayvanlar yesinler diye karpuzları döküyorlar" dedi.

Recep Deniz: "Büyük bir firmada vardiyalı çalışmaya başlıyorum"

Üreticilerden Recep Deniz ise şunları anlattı:

"Salçalık biberi köyde ilk toplayanlardan biriyim. 22 liradan başladım salçalık bibere 3 günde 15 liraya düştü. Daha çıkmadan. 15 dönüm el değmemiş kasalık domatesim var tarlada kalır muhtemelen. Kavun ektik 5 liradan sattık kilosunu. Büyük bir firmaya vardiyalı çalışmaya başlıyorum. Çiftçiliği bırakmıyorum ama kışın bir yere başlamak zorundayım."

Kaynak: ANKA

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