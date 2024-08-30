Nevşehir'de patates üreticileri ürünlerini yere döktü - Son Dakika
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Nevşehir'de patates üreticileri ürünlerini yere döktü

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileri, satamadıkları için tarlada kalan ürünlerini kamyonlarla yere döktü. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, çiftçinin yanında olunması gerektiğini belirterek iktidara çağrıda bulundu.

30.08.2024 11:27
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(NEVŞEHİR) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileri, satamadıkları için tarlada kalan ürünlerini kamyonlarla yere döktü. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Anadolu'nun göbeğinden, Ankara'nın duymayan kulaklarının duymasını arzu ediyoruz. Kendilerine çekidüzen versinler, çiftçinin yanında olsunlar. Sadece büyük marketlerin yanında değil, çiftçinin, üreticinin yanında olsunlar" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileri ile bir araya geldi. "Çiftçi batarsa ülke batar" diyen çiftçiler, satamadığı için tarlada kalan ürünlerini kamyonlarla yere dökerek, iktidardan destek taleplerini yineledi. Çiftçinin geçinemediğini belirten Genç, iktidara, büyük marketlerin değil çiftçinin yanında olma çağrısı yaptı. Genç, şunları söyledi:

"Çiftçi memnun mu? Vatandaş mutlu olsa, para kazanıyor olsa bu eylemi yapar mı? Bu ülkede en son çiftçi ayağa kalkar, en son çiftçi eylem yapar. Çiftçinin beklentisi büyük değildir. Geçinebileceği rakamı kazansın, çiftçi ona bakar. Demek ki geçinemiyor ki bu eylemi yapıyor çiftçi.

"Çiftçinin, üreticinin yanında olsunlar"

Görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde vatandaşımız, çiftçimiz, üreticimiz en doğal şekilde kendisini ifade etti. Geçinebiliyor olsalar, hayatını idame ettirebiliyor olsalar bu eylemi yapmaz. İktidar bunu bilsin. Bizim onlara tavsiyemiz, en kısa sürede kendilerine çekidüzen versinler, çiftçinin yanında olsunlar. Sadece büyük marketlerin yanında değil, çiftçinin, üreticinin yanında olsunlar.  Biz buradan, Anadolu'nun göbeğinden, Ankara'nın duymayan kulaklarının duymasını arzu ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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