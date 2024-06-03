Çiftçilerden sulama fiyatlarına tepki: Eylem yapıldı - Son Dakika
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Çiftçilerden sulama fiyatlarına tepki: Eylem yapıldı

Çiftçilerden sulama fiyatlarına tepki: Eylem yapıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde sulama fiyatlarının yükseltilmesine karşı çiftçiler eylem yaptı. Çiftçiler, maliyetlerin düşürülmesi ve sulamada teşviklerin yeniden uygulanması talebinde bulundu.

03.06.2024 15:39  Güncelleme: 15:46
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(ANKARA) - Denizli'nin Çal ilçesinde sulama fiyatlarının bu yıl için 7.60 TL'ye çıkarılmasına tepki gösteren çiftçiler eylem yaptı. Traktörleriyle meydanı trafiğe kapatan yüzlerce çiftçinin eylemine CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve CHP ilçe Başkanı Ömer Dağlı da destek verdi. Karaca, "Çiftçilerimizin tek talebi var: 'Maliyetleri düşürün, sulamada yüzde 50 teşviği yeniden uygulayın'. Çiftçinin artık dayanacak gücü kalmadı" dedi.

Denizli'nin Çal ilçesinde çiftçiler, sulama fiyatlarının bu yıl için 7.60 TL'ye çıkarılmasına karşı eylem yaptı. Yüzlerce çiftçi traktörleriyle meydanı trafiğe kapattı. Eyleme destek veren CHP'li Karaca, geçen yıl dekar başına düşen sulama fiyatı ile 2024 yılında ilan edilen fiyatlar arasında bir fazlalık olduğunu belirterek, "Çiftçinin artık dayanacak gücü kalmadı. Çiftçinin sesine kulak verin" çağrısında bulundu. Karaca şunları söyledi:

"İki ayrı bölge arasındaki dekar sulama fiyatları arasında ayrımcılık var. Son 2-3 yıldır buğdayın, mısırın, şeker pancarı başta olmak üzere Çal'da üretilen tüm ürünlerin fiyatı sabit kaldı ama mazotta, gübrede, ilaçta ve su fiyatları ise 3-4 kat artmış durumda. Geçtiğimiz yıl saray, sulama fiyatlarına yüzde 50 devlet desteği vereceğini açıklamıştı. Ama bu yıl bu teşvik yok. Biz de anlıyoruz ki 2023 seçimlerinde çiftçinin oyunu gasp etmek için böyle bir teşvik vermişler. Amaç çiftçiye destek vermek değil, kendi iktidarlarını sürdürmek olduğu açıkça ortadadır. Buradan çağrımızdır bu fiyata bu çiftçiler üretemez, ürettiklerini satamaz. Acilen yapılması gereken 2023 yılındaki sulama suyunu teşviği biran önce hayata geçirilmesi. Çiftçinin hasat döneminde ithalat yasaklanmalı önce kendi topraklarımızda üreten çiftçinin desteklenmesi gerek. Buradaki tüm çiftçilerimizin tek talebi var; 'maliyetleri düşürün, sulamada yüzde 50 teşviği yeniden uygulayın, biz de üretebilelim, tarlalarımızı terk etmeyelim.' Çiftçinin artık dayanacak gücü kalmadı. Çiftçinin sesine kulak verin."

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da şöyle konuştu:

"Çiftçimizin beli bükülmektedir. Umarım bu ses Ankara'ya gider ve ilgili kişiler gerekli tedbiri alır. Eğer çiftçi üretmezse yurttaşlar aç kalır Bunun farkına varmamız gerekiyor. Bu su fiyatları kabul edilemez, bizler çiftçilerimizin arkasındayız. En kısa sürede su fiyatları gereken düzene inmeli."

Kaynak: ANKA

Denizli, Çal, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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